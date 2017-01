La Camera dei Rappresentanti americana ha approvato una mozione contro la risoluzione Onu di condanna degli insediamenti israeliani in Cisgiordania appoggiata da Obama. Il provvedimento è passato con 342 voti a favore e 80 contrari, ovvero con un appoggio bipartisan.

La Camera dei Rappresentanti americana ha approvato una mozione contro la risoluzione Onu di condanna degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il provvedimento e’ passato con 342 voti a favore e 80 contrari, ovvero con un appoggio bipartisan che ha bollato come “di parte e contro Israele” la risoluzione approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il mese scorso con la storica astensione degli Usa. Israele ha accusato l’amministrazione di Barack Obama di tradimento mentre il presidente eletto, Donald Trump, ha promesso che le cose sarebbero cambiate dopo il suo insediamento, il prossimo 20 gennaio.

“Il nostro governo ha abbandonato il nostro alleato Israele proprio quando ne aveva più bisogno. E’ il momento di porre rimedio a questo lavoro malcondotto all’Onu”, e’ stato il commento dello Speaker della Camera, Paul Ryan, dopo il via libera dei deputati alla mozione di condanna. Una simile misura è stata presentata in Senato.

L’ambasciatore di Israele all’Onu, Denny Danon, ha ringraziato per la mozione votata dalla Camera Usa e, via Twitter, si è detto “ansioso di poter lavorare con la nuova amministrazione americana per porre fine alla faziosità contro Israele all’Onu”.

Fonte Milano Finanza

Roma, 6 gennaio 2017