Ispiratore attentato al WTC che fece 6 morti e mille feriti.

Lo ‘sceicco cieco’ Omar Abdel Rahman e’ morto in una prigione americana. Lo riportala Nbc citando fonti giudiziarie. Omar Abdel Rahman ispirò il gruppo terroristico autore dell’attacco del 1993 contro il World Trade Center, che causò la morte di sei persone e il ferimento di altre mille. Per il suo ruolo in quell’attentato venne condannato all’ergastolo.

Fonte Ansa

Roma, 19 febbraio 2017