La prima notizia che voglio darvi oggi sugli USA, che con l’elezione di Donald Trump a Presidente sembra finalmente sia rientrata nel novero dei Paesi cristiani, ha veramente dello straordinario: Donald Trump ha già firmato oggi un ordine esecutivo per tagliare i fondi pubblici all’International Planned Parenthood. Attenzione: L’International Planned Parenthood Federation è cosa diversa dalla Planned Parenthood of America. Mentre serve una legge del Parlamento per tagliare i finanziamenti pubblici alla Planned Parenthood of America, l’ente statunitense che opera negli Stati Uniti, il presidente – capo del governo – ha il potere di varare un ordine esecutivo che revoca il finanziamento pubblico per l’ente internazionale.

I prolife americani confidano nel fatto che il Congresso vorrà completare l’opera, soprattutto a seguito degli scandali che hanno coinvolto le cliniche Planned Parenthood: il commercio degli organi dei bambini innanzitutto e poi le continue denunce per violazione di leggi igienico – sanitarie.

Trump ha così ripristinato la Mexico City Policy che Obama, appena eletto, aveva sospeso.

La Mexico City Policy prevedeva che i denari dei contribuenti americani non potessero essere usati per finanziare enti che promuovevano e praticavano l’aborto all’estero. E di fatto il provvedimento di Obama, all’epoca, dirottò gli aiuti che venivano dati a enti assistenziali per la maternità e l’infanzia (non abortisti) in favore della International Planned Parenthood e della Marie Stopes International.

L’atto esecutivo di oggi di Trump, ripristinando la Mexico City Policy blocca il finanziamento da parte dei contribuenti americani agli enti abortisti, e di conseguenza dirige le risorse a quelli che fanno assistenza internazionale alla maternità e all’infanzia.

Scrive Mario Adinolfi su Twitter: “Donald Trump ha firmato il decreto per togliere i fondi a Planned Parenthood. L’atto più importante della storia contro l’aborto”.

La seconda notizia dagli USA , che prendiamo da un simpatico articolo di Fulvio Scaglione su “Linkiesta”, riguarda invece le manifestazioni contro il neo presidente Trump che si sono tenute in diverse città, ed in particolare a New York. Infatti da giorni migliaia di persone protestano contro l’arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump. Scrive Scaglione: “Popolo sdegnato, cittadini in ansia per le sorti del Paese, movimento spontaneo di gente perbene? Qualcuno così ci sarà pure, per carità. Ma la realtà è quella che è rapidamente saltata fuori: file e file di pullman noleggiati per spostare i manifestanti da un posto all’altro, paga oraria tra 15 e 20 dollari l’ora per gridare «Not my president» contro Trump, panini e bibite gratis.

Non ricorda nulla, tipo Ucraina 2014, Georgia 2003 o Siria 2011? Assegnati ormai quasi tutti i nomi dei fiori, come lo intitoliamo questo esperimento di esportazione della democrazia proprio negli Usa, il Paese che dal 1989 esporta democrazia nel resto del mondo? La Rivoluzione dei cetrioli?

Ma, innanzi tutto, chi è che finanzia questi finti manifestanti?