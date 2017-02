Donald Trump ha annunciato in diretta tv dalla Casa Bianca la sua nomina per sostituire il defunto giudice della corte suprema Antonin Scalia: e’ Neil M. Gorsuch, 49 anni, del 10/mo circuito d’appello federale di Denver, con un raffinato pedigree legale. E’ il piu’ giovane giudice della Corte suprema dell’ultimo quarto di secolo.

Trump licenzia Sally Yates, il ministro della Giustizia reggente, che ha ordinato al Dipartimento di non difendere in tribunale il decreto sull’immigrazione del presidente. Yates ”ha tradito il Dipartimento di Giustizia rifiutando di attuare un ordine messo a punto per difendere i cittadini americani” afferma la Casa Bianca. Donald Trump nomina ministro della Giustizia reggente Dana Boente, procuratore del distretto orientale della Virginia. Sara’ in carica fino a quando Jeff Sessions, nominato da Trump ministro della Giustizia, non sara’ confermato dal Senato. Il ministro reggente ha intenzione di ordinare al Dipartimento della Giustizia ”di fare il nostro dovere giurato” e di difendere l’ordine esecutivo su immigrazione e rifugiati.

Nonostante il monito del portavoce della Casa Bianca Sean Spicer ad ”accettare il programma o andarsene”, circa 900 funzionari del dipartimento di Stato Usa hanno firmato un memorandum interno di dissenso critico nei confronti della sospensione temporanea dell’ingresso dei rifugiati e dei cittadini provenienti da sette Paesi islamici.

Avramopoulos, bando non applicato a cittadini Ue Utile e costruttiva telefonata con il Segretario della Sicurezza Nazionale John F. Kelly. Sono felice che la questione degli europei con doppia cittadinanza sia risolta. Presto incontrerò Kelly”. Così, con un tweet, il Commissario Ue, Dimitris Avramopoulos, ha annunciato la soluzione del blocco dell’acceso agli Usa imposto anche ai cittadini europei con doppia cittadinanza nei 7 paesi a maggioranza islamica. Un portavoce di Bruxelles ha riferito che gli Usa hanno emanato linee guida, chiarendo che l’ordine non si applica agli europei con doppia cittadinanza.

Osservatore Romano “La chiusura non è progresso”. Si intitola così un editoriale che, nell’edizione di domani, l’Osservatore Romano dedica ai provvedimenti del neo presidente americano Donald Trump, come il muro anti-immigrati lungo la frontiera col Messico e la limitazione degli ingressi da Paesi a maggioranza islamica. “Solo un’analisi molto superficiale – scrive il quotidiano della Santa Sede – può far pensare che la lotta alle storture di una globalizzazione mal gestita vada di pari passo con la chiusura dei confini o con la costruzione di muri sempre più alti. A dimostrarlo è la stessa storia degli Stati Uniti che hanno costruito la loro potenza economica, e quindi la loro influenza politica, grazie al lavoro degli immigrati. Che, peraltro, sono ancora una risorsa preziosa, come testimoniano le reazioni di molti esponenti di primo piano del nuovo capitalismo a stelle e strisce di fronte alla decisione di limitare l’immigrazione. Da Tim Cook di Apple (Steve Jobs era di origine siriana) a Mark Zuckerberg di Facebook, la presa di distanza dall’iniziativa di Trump è stata unanime”.