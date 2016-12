Polizia di Stato Arma dei Carabinieri hanno arrestato ieri sera a Lugo in flagranza di reato un cittadino italiano ed uno rumeno per tentato furto aggravato in diversi negozi della città.

Alle ore 20,30 personale delle Volanti e del Nucleo Radiomobile riuscivano a bloccare ed arrestare E. O.T. 21enne e L. D.29enne pochi istanti dopo aver infranto la vetrata di un negozio di frutta nella via Foro Boario scagliandovi contro un pesante tombino stradale senza accorgersi della presenza all’interno della titolare.

Gli stessi avevano portato a termine la medesima azione con la vetrata di un vicino bar ubicato nella medesima strada anche in questo caso senza accorgersi della presenza all’interno del titolare.

Entrambi in evidente stato di alterazione psichica, dovuta verosimilmente ad alcol e droghe, oltre a dare in escandescenze opponevano resistenza continuando nella loro condotta anche all’interno degli Uffici di Polizia tanto da rendere necessario l’intervento dei sanitari del 118 per sedarli.

Già noti alle forze dell’ordine E.O.T. in particolare registra numerosissimi precedenti e condanne per reati analoghi oltre ad un avviso del Questore per cambiare condotta. E’ in corso verso lo stesso anche una proposta di Sorveglianza Speciale.

Terminati gli atti sono stati posti agli arresti domiciliari nelle loro abitazioni in attesa della udienza direttissima svoltasi questa mattina in Tribunale a Ravenna.

Il Giudice li ha condannati alla pena

Ravenna, 1 gennaio 2017