Più che di un frutto si tratta di un’infruttescenza, ossia un raggruppamento di frutti, detto grappolo. Stiamo naturalmente parlando dell’uva, cioè del grappolo composto da un graspo e da numerosi acini di colore diverso, dal verde-giallastro al violetto-bluastro. L’apporto di chilocalorie per 100 grammi di uva è di circa 61: l’acqua costituisce l’80,3%, i carboidrati sono il 15,6% (principalmente fruttosio e glucosio), le fibre sono l’1,5%, le proteine lo 0,5% e i grassi lo 0,1%. L’uva è ricca di sali minerali, in particolare potassio, e quantità inferiori di manganese, rame, fosforo e ferro. Tra le vitamine ci sono la C, la B1, la B2, la PP e la A.

Scopriamo insieme le proprietà benefiche attribuite all’uva.

1 – Malattie cardiache. L’uva contribuisce ad aumentare i livelli di ossido nitrico nel sangue, impedendo la formazione di coaguli. E’ quindi efficace per ridurre la possibilità di avere attacchi di cuore. Gli antiossidanti presenti nell’uva impediscono inoltre l’ossidazione del colesterolo Ldl che ostruisce i vasi sanguigni ed è uno dei principali responsabili di diverse patologie coronariche. Infine, l’uva contiene un alto numero di flavonoidi: oltre a darle il colore, sono potenti antiossidanti. I flavonodi principali presenti nell’uva sono il resveratrolo e la quercetina, composti che annullano gli effetti dei radicali liberi.