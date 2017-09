Una donna è stata accusata di intrufolarsi in svariati funerali al solo scopo di poter arrivare al buffet riservato a parenti ed amici del caro istinto. Lei è la 65enne Theresa Doyle, proviene dall’Irlanda e si pensa che porti avanti questa pratica da anni.

Ora questo suo malcostume di mangiare a sbafo durante le commemorazioni funebri di perfetti sconosciuti le ha permesso addirittura di finire sui giornali, e decine di persone si sono lamentate di tale atteggiamento, del tutto irrispettoso. La donna è una pensionata che vive da sola in un piccolo appartamento, e si è dotata anche di un vestiario apposito per poter inscenare il tutto quando si presenta l’occasione giusta.

Un suo vicino di casa ha confermato ciò, dicendo che Theresa si sposta in bici e che si cambia d’abito sul posto, listandosi a lutto ed indossando vestiti in nero una volta raggiunta la chiesa di riferimento: “Così può recarsi indisturbata al tavolo del cibo dopo aver assistito alla funzione e porta a casa diversi alimenti da conservare in congelatore. Sono almeno 14 anni che fa così”.

direttanews