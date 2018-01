In giro per Milano con un’ascia in pugno: uomo fermato in via Saponaro

Venerdì mattina un uomo armato è completamente fuori di sè è stato fermato in via Saponaro a Milano,

Prima, secondo quanto racconta Milano Today, si sarebbe scagliato contro le colonne dei portici di casa propria, per poi continuare la sceneggiata poco distante, di fronte ad un bar pieno di gente.

protagonista un uomo di cinquantotto anni – italiano, con precedenti per reati contro il patrimonio, porto abusivo d’armi e resistenza a pubblico ufficiale – che ha deciso di scendere in strada impugnando una vecchia ascia in ferro.

Il cinquantottenne – scrive il today – in evidente stato di alterazione psicologica, è stato fermato dai vigili di quartiere all’esterno di un locale proprio in via Saponaro,

dove la sua presenza è stata segnalata da una donna che si è ritrovata l’uomo armato davanti a sé.

I ghisa, approfittando di un suo momento di distrazione, sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo.

Dopo il fermo, il cinquantottenne – che era anche in possesso di un coltello – è stato accompagnato al pronto soccorso del San Paolo per essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio.