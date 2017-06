Va nel panico perché la sua carta di credito viene rifiutata – ma lui gli fa una domanda che non dimenticherà

Pagare con la carta di credito è diventato qualcosa di molto comune e semplice. Molto più che avere un mucchio di banconote e monete nel portafogli. Inoltre, molte attività le accettano, anche quando si tratta di piccoli importi.

Tuttavia, questo non significa che pagare con la carta di credito escluda qualsiasi tipo di problema. Non solo quando si ha il conto in rosso, a volte può succedere, ma anche quando si viaggia o si cambia banca per esempio. Un giovane australiano lo ha capito a sue spese.

Lo scorso settembre, Tyson Crawley ha postato la sua storia sulla sua pagina Facebook. Aveva appena fatto il pieno e ordinato un caffè in un distributore della sua città, ma al momento di pagare si è accorto di aver dimenticato la carta di credito a casa.