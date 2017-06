VACCINI PER IL MORBILLO SCADUTI E UNA SIRINGA

PER TUTTI: 15 BIMBI MUOIONO IN SUD SUDAN

Tragedia nel già martoriato Sud Sudan. Quindici bambini sotto i 5 anni sono morti vittime di una somministrazione sbagliata di vaccini per il morbillo. Lo ha annunciato il ministero della Sanità locale, spiegando che si è trattato di un “errore umano”: i vaccini non erano stati ben conservati, è stata usata una siringa per tutti i bambini e tra chi somministrava i farmaci c’erano persino bambini di 12 anni.

Il governo del Sud Sudan ha creato una commissione per trovare i responsabili della morte dei bambini. Sono 2 milioni i bambini in tutto il paese che sono sottoposti al programma di vaccinazioni contro il morbillo.

Leggo