Due husky a spasso sulla statale 85 salvati dalla Polizia di Isernia

La polizia ha salvato due husky finiti, non si sa bene come, a vagare per la Statale 85

I cani, dopo essere stati tratti in salvo dagli agenti sono stati affidati a una struttura specializzata nella speranza che possano essere rintracciati i loro padroni e dare quindi a entrambi la possibilità di tornare a casa.

In zona Isernia Sud, a fine orario di servizio, due agenti in quel momento in pattuglkia hanno notato strani movimenti: due animali che camminavano lungo la carreggiata, smarriti e impauriti.

I poliziotti, anche per evitare che gli animali oltre finire investiti, rischiassero di provocare incidenti, sono intervenuti immediatamente

La storia ci viene raccontata dal quotidiano online locale Primo Piano Molise:

“I poliziotti hanno provveduto nell’immediato alla messa in sicurezza degli animali. Certo è che non è stato necessario dover ricorrere a nessuno stratagemma per la loro cattura.

È stato facile per loro avvicinarli, visto che i due cani, subito si sono lasciati accarezzare.

Questo naturalmente è stato il segnale di una precedente convivenza a stretto contatto con l’uomo. Insomma, da qualche parte, c’è qualcuno che fino a questo momento si è preso cura dei due husky.

Ma resta da capire cosa sia accaduto. È possibile che per qualche strana ragione, gli animali si siano allontanati da casa e che poi abbiano smarrito la strada, non riuscendo a tornare dai loro padroni.

Non si può purtroppo però escludere che invece qualcuno abbia deciso di liberarsi di loro, abbandonandoli di sera sulla Statale 85.

Presto per dirlo. Nel frattempo, la polizia stradale ha attivato il protocollo previsto in questi casi. Come prima cosa è stato richiesto l’intervento di un veterinario, che ha visitato gli animali.

Subito dopo è stato predisposto il trasferimento dei cani in una struttura specializzata, dove gli operatori si prenderanno cura di loro nell’attesa e nella speranza che vengano rintracciati i padroni.”