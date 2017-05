La fashion blogger più famosa Chiara Ferragni è ormai sulla bocca di tutti per le nozze imminenti con Fedez. In molti però si chiedono cosa faccia la sorella minore.

Valentina, 23 anni, sognerebbe di essere come Chiara, ha le sue stesse passioni, mentre il fidanzato vorrebbe essere un nuovo Fedez. E così, per prenderla un po’ in giro ha imitato la proposta di matrimonio a Verona.

Luca Vezil, neo dottore in Odontoiatria è anche blogger e modello, ma niente anello per il momento. È andato verso di lei, si è inginocchiato fingendo di avere qualcosa in mano, ma poi si è allacciato una scarpa. Il picolo scherzo è in un video che ha superato le 330 mila visualizzazioni.

