Tutto all’aria a poche curve dalla fine: Rossi, secondo e ferocemente teso all’inseguimento di Viñales, che lo aveva appena passato dopo un suo lungo, esagera e cade. Addio sogni di gloria. Vinales incassa e vola in testa alla classifica superando proprio il compagno e portandosi a +23 su di lui. Un gran peccato per il pesarese, che ha lottato come un leone, ma può solo rammaricarsi per l’occasione sprecata.

RIECCO MAVERICK — Jerez e Austin sono alle spalle. Vinales riprende quindi lo spartito di vittorie fermatosi all’Argentina, inanella il terzo successo stagionale, davanti a Zarco, splendido 2° davanti al suo pubblico (suo primo podio in carriera in MotoGP), e Pedrosa, ottimo 3° in rimonta dal 15° in griglia. Maverick a Le Mans doveva riscattarsi dalla scivolata di Austin e la modesta prova in Spagna, in cui ha comunque brillato per non aver voluto puntare il dito su alcun responsabile, e ci è riuscito. Sconfiggere Valentino, poi, e per giunta nel duello ravvicinato, vale doppio. Per il primato in classifica e anche l’inerzia dei rapporti in squadra: lo spagnolo si toglie anche lo sfizio di staccare il tagliando delle 500 vittorie per la Yamaha, lasciando un po’ di amaro in bocca a Rossi che teneva molto a incidere questa pietra miliare per la casa di Iwata, cui è molto legato. Altra amarezza per Vale in questa dura giornata.

MARQUEZ — Marquez, invece, naufraga: lo spagnolo della Honda colleziona la seconda caduta stagionale, mentre era 4°, e conferma i limiti di una moto con cui, evidentemente, deve sempre rasentare il limite per andare forte. E se viaggi sempre sul filo del rasoio, tagliarti è facile. La gara di Pedrosa, però, terzo in corsa e addirittura secondo nel mondiale a 17 punti da Vinales, lascia aperte le speranze per la casa di Tokyo.