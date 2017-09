Valentino Rossi dimesso dall’ospedale: “Torno presto”

„Stamattina il ‘Dottore’ ha potuto lasciare l’ospedale di Ancona, dove ieri è stato operato per la riduzione della frattura di tibia e perone rimediata durante un allenamento“

Buone notizie per Valentino Rossi: il ‘Dottore’ è stato dimesso dall’ospedale di Ancona dove ieri è stato sottoposto all’intervento chirurgico per la riduzione di una frattura a tibia e perone della gamba destra. Il pesarese, che già ieri ha provato qualche passo, vuole provare a correre già al GP di Aragon il 24 settembre.

«Valentino questa notte ha riposato, era un po’ dolorante ma sta bene, ha usato due stampelle, si è mosso ed è andato al bagno da solo, cammina bene ed è per questo che l’abbiamo dimesso» ha spiegato il dottor Pascarella in una conferenza stampa tenutasi stamattina nella Direzione Generale dell’ospedale. E adesso? «Piano piano tornerà ad avere una vita normale, impossibile dare dei tempi precisi anche perché ognuno di noi ha tempi di recupero diversi però io penso che Rossi possa tornare in moto in 30, al massimo 40 giorni». Ora tocca alla riabilitazione, che si terrà in una struttura privata dove il doc è già arrivato in mattinata, ma tornerà ad Ancona per delle visite di controllo.