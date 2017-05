Valentino Rossi, notte in ospedale.

Incidente in motocross, niente fratture

Il pilota di Tavullia è rimasto lievemente ferito durante un allenamento sulla pista di Cavallara. Ha riportato un trauma toracico addominale. Adesso è sotto osservazione all’ospedale di Rimini. Alle 12 nuovo aggiornamento medico

Lieve incidente per Valentino Rossi durante un allenamento di motocross nella pista di Cavallara. Tanta paura, ma le ferite riportate non sono gravi. Il pilota è stato ricoverato all’ospedale di Rimini per un trauma toracico e addominale. In un comunicato la Yamaha fa comunque sapere che Rossi non ha riportato né fratture né serie patologie traumatiche. Alle 12 verrà diffuso dai medici un nuovo bollettino. Ieri sera, nel nosocomio riminese, con lui erano presenti la mamma, il fratello e l’amico Uccio. In giornata sono previsti ulteriori controlli

LA DINAMICA — A quanto apre, sullo sterrato del crossodromo Rossi avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo a terra e battendo sia la testa sia il torace, forse contro il manubrio della moto. In mattinata di venerdì dovrebbe essere sottoposto a una risonanza magnetica per ulteriori controlli. Non è la prima volta che VR46 si fa male allenandosi con la moto da cross: nell’aprile del 2010, a seguito di una caduta, si infortunò alla spalla.

gazzetta