Continuano le stoccate contro il programma di Maria de Filippi. Adesso è il turno di Valerio Scanu. Il cantante sardo, lanciato proprio dal talent di Maria De Filippi, ha pubblicato una lunga dichiarazione che chiarisce la sua posizione rispetto ad Amici

Nella infinita discussione attorno a Maria De Filippi e al suo talent, ecco Valerio Scanu su Amici: ‘Schiavo a vita per riconoscenza? Anche no’, ha commentato il cantante sardo che ha conosciuto la popolarità proprio nella scuola nel lontano 2009. Già Valerio Scanu si era scagliato contro i talent qualche tempo fa, ma in occasione della polemica per la cacciata di Morgan e le varie prese di posizione, il cantante ha voluto precisare e puntualizzare ulteriormente la sua posizione in merito al discorso della riconoscenza nei confronti di Maria De Filippi con un lungo post su Facebook.

‘Schiavo a vita per riconoscenza? Anche no’ ha esternato Valerio Scanu parlando di Amici e di Maria De Filippi: attualmente il cantante sardo è impegnato a Ballando con le stelle dopo la sua riscoperta dovuta a Tale e quale show, dove ha dominato con le sue imitazioni. Conscio del suo ampio seguito e del fatto che già in passato si era occupato della macchina tritura-persone che possono essere i talent, Valerio Scanu ha scritto una lunga dichiarazione su Facebook per rendere chiaro il suo pensiero.

‘AMICI mi ha dato la possibilità, dopo tanti anni di piano bar (avevo 11 anni e mio padre si caricava decine di kg di strumentazioni sulle spalle per farmi mettere in tasca qualche soldo e per farmi fare quello che mi faceva star bene), dopo ‘Canzoni sotto l’albero’ e dopo la vittoria a ‘Bravo Bravissimo’, di arrivare al grande pubblico’ ha esordito Valerio Scanu su Facebook. Per il cantante sardo vincitore di Sanremo nel 2010, Amici è stata una grande scuola sotto ogni punto di vista, e afferma che porterà sempre nel cuore un’esperienza unica come quella vissuta da concorrente.