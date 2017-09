Con l’avvento della stagione invernale partiranno anche le ispezioni regionali degli impianti di riscaldamento e verrà verificata l’installazione delle valvole di riscaldamento, previste dalle normative UE per la riduzione dei consumi.

Pena? Una multa salatissima, in questo caso però a carico dei condomini, non del condominio. Il termine massimo per installarle era stato posticipato a luglio 2017 e sono progettate per contenere la spesa energetica delle abitazioni (devono rientrare nel cosiddetto Protocollo 20-20-20 che propone entro il 2020 di diminuire del 20% le emissioni di Co2).