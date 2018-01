Valvole termostatiche, il 10% è fuori norma: si rischiano 2.500 euro di multa

Il 10% dei condomini è ancora sprovvisto di valvole termostatiche per l’impianto di riscaldamento centralizzato.

La stima arriva da Anaci, l’associazione degli amministratori di condominio, che lancia l’allarme:

“In questi giorni gli ispettori di Multiservice stanno girando a dare le multe per conto del Comune”, spiega Pierluigi D’Angelo, presidente genovese.

E il rischio stangata è dietro l’angolo: “Le sanzioni vanno dai 500 ai 2.500 euro per condomino.

Chi è ancora senza deve muoversi al più presto”.

Lo spiega PrimoCanale, noto mezzo di informazione locale genovese, ma l’allarme riguarda in realtà ttta Italia.

Quanti italiani infatti non sono ancora in regola?

Il nuovo sistema, che permette a ciascun privato di regolare ogni singolo termosifone e di pagare esattamente ciò che ha consumato,

è obbligatorio per tutti a partire da giugno 2017, dopo numerose proroghe concesse dal Governo.

“È necessario convocare l’assemblea e deliberare l’esecuzione dei lavori – spiega D’Angelo – molte persone per ignoranza pensano che non funzionino.

Invece tutti gli anni si risparmia qualcosa, intorno al 10-12%. Non c’è lo spreco di una volta”.

MA COSA SONO LE VALVOLE TERMOSTATICHE?

La valvole termostatiche sono quelle che aiutano a regolare la temperatura interna della propria dimora evitando che vi siano dispersioni o sprechi.

Esse sono in grado di regolare e bilanciare in maniera autonoma l’afflusso dell’acqua calda ai termosifoni,

di valorizzare gli interventi di coibentazione termica dell’impianto e di scaldare la casa evitando che arrivino bollette salatissime.

Ecco le info in merito e alcuni consigli per risparmiare sul riscaldamento.

Da Nord a Sud il gelo è arrivato ed in molti hanno già attivato il riscaldamento.

Secondo la direttiva 2012/27/Ue per l’efficienza energetica

entro il 31 dicembre dello scorso anno era obbligatorio installare le valvole termostatiche con contabilizzatori di calore

(si è avuta poi una proroga di sei mesi) su ciascun termosifone nei condomini con riscaldamento centralizzato.

Chi finora non l’ha fatto rischia una multa, a seconda delle disposizioni regionali, tra i 500 ed i 2.500 euro.

Per chi non lo sapesse tali valvole permettono un notevole risparmio energetico anche se installate su di un impianto autonomo in quanto esso diventa ancora più efficiente.