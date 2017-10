Vede una bambina discutere con un uomo di mezza età – quando lei sussurra una parola, lui agisce subito

Il 16 settembre si è verificato un episodio terribile nell’Ohio, USA. Nazier Elahee stava facendo una passeggiata quando all’improvviso ha assistito al rapimento di una bambina, scrive Cincinnati.com.

All’inizio sembrava solo un padre, di circa 37 anni, che cercava di calmare la figlia di 11. Niente di insolito, in altre parole.

Ma Nazier ha pensato che ci fosse qualcosa di strano in tutta la situazione, quindi ha deciso di rimanere a guardare per scoprire che cosa sarebbe successo in seguito. E per fortuna lo ha fatto.

Qualche secondo dopo, la bambina si è girata e ha visto Nazier – e le ha sussurrato qualcosa che ha spinto l’uomo ad agire immediatamente.

“Aiuto” – questa la parola che aveva cercato di dirgli terrorizzata.