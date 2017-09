Chi non crede nel karma potrebbe forse rivedere le proprie convinzioni guardando il video di questo ladro polacco che viene investito da un veicolo appena dopo aver tentato un furto in un negozio.

La vicenda è andata in scena nella città di Lubliniec, nella Polonia sud-occidentale, dove le telecamere di sicurezza di un negozio hanno ripreso un ladro sulla trentina, con tuta bianca e felpa blu, mentre rompe con un mattone la vetrina dell’esercizio commerciale.

Per fortuna l’uomo è stato bloccato da un passante con il cappello da baseball, che lo ha afferrato per le spalle con fare minaccioso. Quindi, mentre il ladro prende a calci il vetro, il passante inizia a compulsare il telefono nel tentativo di chiamare la polizia.

Una mossa che ha messo in fuga il ladro, lesto a buttarsi nel traffico per attraversare la strada. Il malvivente non ha fatto però i conti con un camion che gli ostruisce la visuale dell’altra carreggiata, da cui proviene un’automobile rossa lanciata a forte velocità.

L’impatto è inevitabile. Per fortuna il ladro è stato ferito solo lievemente. Ma anche il furto che voleva portare a termine è stato sventato.

