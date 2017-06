Vede una massa nera sulla strada – si mette così insieme agli altri a guardare quello che sta succedendo

Alcuni automobilisti hanno vissuto una bellissima esperienza mentre attraversavano il Glacier National Park nel Montana, Stati Uniti. Sono riusciti infatti a vedere (e riprendere) due cuccioli di orso che giocavano in mezzo alla strada.

Possiamo vedere questo dolce video grazie a uno degli automobilisti, che ha preso la macchina fotografica vedendo una massa nera in strada, ha registrato quello che stava succedendo e poi l’ha poi condiviso su YouTube. Anche gli altri automobilisti si erano fermati per godersi la vista del duo ineguagliabile, come si può andare oltre ignorando questo spettacolo naturale?

Molti inoltre hanno scelto di uscire dalle vetture e scattare foto.

Anche se inizialmente sembra che i cuccioli stiano combattendo tra di loro, si capisce quasi subito che loro stanno solo giocando e divertendosi insieme.

Si spingono a vicenda con le loro zampe e poi si danno anche un grande abbraccio, per poi tornare con molta nonchalance nel bosco.