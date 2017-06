Se vedi un cane in auto sotto il sole rovente – ecco 5 cose che puoi fare per aiutarlo

Ogni anno numerosi cani muoiono per un colpo di calore. Molti di questi cani vengono lasciati da soli in auto sotto il sole rovente, mentre il padrone si assenta per un momento – ma l’animale rischia di riportare gravi danni cerebrali e può persino morire.

Anche se credi che non sia poi così caldo, le temperature possono salire velocemente in uno spazio ristretto. Ad esempio, se fuori sono 22 ° C, in auto si possono raggiungere i 47 ° C in una sola ora, come indicato da PETA.

I colpi di calori possono essere fatali per un cane, quindi non bisogna mai lasciarli da soli in macchina. Ecco alcuni dei sintomi di un colpo di calore:

– Mal di testa

– Bocca e lingua rosse

– Battito cardiaco accelerato

– Pessima cordinazione

– Debolezza, tremori

– Crampi, vomito

E se non si interviene immediatamente, il cane può collassare, cadere in coma o persino morire.

Ogni anno, diverse organizzazioni per i diritti degli animali lanciano l’allarme e ci mettono in guardia dai pericoli di lasciare i nostri cani da soli in macchina. Ma cosa fare se vediamo un cane da solo in auto?