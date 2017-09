La donna, marocchina, è islamica, ma non porta il velo e veste all’occidentale. Insieme con il marito e il figlio di un anno è andata a casa di un amico a Torino: i commenti negativi del padrone di casa sul suo abbigliamento e sula mancanza dell’ “hijab” hanno scatenato la sua reazione spazientita ma il compagno, a quel punto, l’ha “punita” trascinandola nella camera da letto dove il bimbo era già a dormire, picchiandola e violentandola.

Fatima, il nome è di fantasia, ha trovato la forza di denunciare tutto una volta rientrata in Liguria, dopo essere fuggita da Torino con il bambino e senza soldi. La coppia, infatti abita a La Spezia: l’uomo, marocchino, 31 anni, la stessa età di lei, è stato denunciato per maltrattamenti e violenza sessuale. Quella cena, qualche settimana fa a Torino, era iniziata bene, con qualche piatto tipico. Lei si era presentata come sempre, non certo un abbigliamento provocante ma niente velo e un taglio occidentale. “Non lo sai che il velo è obbligatorio?”, l’aveva però redarguita l’amico del compagno.

Prima ancora che lei gli rispondesse, il suo uomo, sentendosi evidentemente chiamato in causa, le ha sferrato un ceffone. Lei non si è fatta intimidire e ha replicato a tono all’amico.