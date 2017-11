Venezia, la polizia stradale salva nove micetti dalla morte

Mestre. Viaggiavano in un camion in condizioni precarie. Due sono deceduti

Mestre. Una pattuglia della polstrada di Venezia ha salvato molti animali. A darne notizia i canali social della Polizia di Stato.

A Mestre, gli equipaggi dell’Assistente capo Michele Gatti, l’assistente Dario Francescutti e all’assistente Fabrizio Angeli, nonchè a una pattuglia della sottosezione stradale di Treviso Nord, hanno diversi gattini trasportati in condizioni terribili lungo la tangenziale.

Il camionista è stato fermato nella stazione Bazzera Nord, i gatti salvati sono un totale di nove.

In aggiunta alle multe salatissime, che ammontano ad oltre 15.000, i poliziotti hanno poi provveduto ad affidare i gatti al dottor Carmine Guadagno, responsabile dell’U.O.C. di Veterinaria dell’Asl. 3,

e – come riporta La Nuova Venezia – “a portarli al rifugio Enpa di Mira dove sono stati messi in stato di quarantena per le precarie condizioni”

Alcuni cuccioli, per le precarie condizioni del trasporto, sono morti nelle ore successive.

Ma questi poliziotti non sono nuovi a questi salvataggi: lo scorso anno infatti, in un simile intervento furono autori di un importante sequestro con oltre 140 gatti in un caso

In un altro caso ancora scovarono un trasportatore con più di 700 conigli tenuti in pessime condizioni

Insomma, dei veri angeli, per i nostri amici animali.