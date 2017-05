Ecco come avere vestiti bianco candido e profumati di primavera. Niente prodotti chimici: economico

Un solo e semplice ingrediente può essere la soluzione definitiva per avere un bucato perfetto. Non servono detergenti o detersivi chimici, basta un po’ di aceto di vino bianco nel cestello della lavatrice e si ottengono vantaggi davvero interessanti. Prima di tutto una mezza tazza di aceto consente di mantenere la vividezza dei colori e riduce i residui di sapone, aiuta a rimuovere macchie di deodorante e gli aloni dai capi bianchi.

Se al ciclo del lavaggio si aggiunge una mezza tazza di aceto si possono ottenere davvero grandi vantaggi anche per neutralizzare l’odore delle sigarette che spesso impregna i vestiti. Un supporto valido anche in caso di peli di animali, infatti l’aceto spezza la carica statica che spesso hanno alcuni tessuti. Aggiungendo 6 cucchiai di aceto in una bacinella e lasciarla in ammollo per 30 minuti serve per lavare anche biancheria intima e costumi da bagno. Inoltre l’aceto tiene pulita e disincrostata la vostra lavatrice senza l’aggiunta di altre sostanze.

