Federico Russo non è più un bambino e sui social fa impazzire le fan con i suoi scatti

Il bambino dei Cesaroni è cresciuto, e anche bene. Federico Russo, l’attore che nella famosa fiction interpretava il piccolo Mimmo, oggi ha 20 anni e sui social fa impazzire migliaia di fan con i suoi scatti

Ha recitato nei Cesaroni per 6 stagioni, dalla primissima nel 2006, ma lo abbiamo anche visto in “Provaci ancora Prof” nel 2015, nel ruolo di Nino, e poi ancora nella sitcom “Alex & Co” su Disney Channel, seguita dal suo primo album “We Are One”, prodotto dalla Walt Disney Records, disco che comprende 10 canzoni tra cui 6 cantate da lui. Federico Russo continua a studiare recitazione ed è sempre pronto a cimentarsi in nuovi ruoli.

Brutte notizie, invece, per chi sperava di conquistarlo. Federico è fidanzato e innamoratissimo, ma soprattutto inseparabile dalla sua ragazza (il suo profilo Instagram è tappezzato dalle loro foto).

FEDERICO RUSSO OGGI, CLICCA SU CONTINUA PER VEDERE TUTTE LE FOTO DI TODAY