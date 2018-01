“Vi taglio in due..”: maltrattava bambini in asilo, arrestata una maestra

Ancora violenze sugli indifesi, ancora violenze in asilo. Questa volta siamo a Susa, dove una maestra residente nella zona, una donna di 59 anni molto conosciuta,

è stata incastrata da un’operazione dei Carabinieri,con un video delle telecamera installate dai militari in un periodo tra Ottobre e Novembre scorsi

Frasi e atteggiamenti minaccise come “Vi taglio in due come una mela”.

Spinte, insulti e umiliazioni: sono diversi gli atteggiamenti assurdi che la donna avrebbe tenuto nei confronti dei minori.

L’operazione è scattata dopo la denuncia di una collaboratrice scolastica che evidentemente aveva individuato atteggiamenti poco consoni.

I Carabinieri hanno quindi accertato che l’insegnante ha offeso, strattonato e colpito i piccoli, senza comunque procurare loro lesioni.

Gli episodi incriminati sono avvenuti tra ottobre e dicembre 2017 in una scuola materna di Susa.

Le indagini sono coordinate dal pm Mario Bendoni della Procura di Torino.

Il video divulgato dai carabinieri di Torino incastra la donna. Le immagini mostrano diversi degli episodi di maltrattamenti nei confronti dei piccoli

“Guardami negli occhi, non fare la scema e smettila di fregnare”, afferma la donna, spintonando una bambina.

