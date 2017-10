Islam, il discount Lidl (in Italia) toglie la croce dal campanile e dalla facciata della chiesa

La mossa non è per nulla casuale e va persino al di là del politically correct. Va proprio incontro alle “esigenze” della clientela musulmana, che costituisce una parte cospicua di chi si reca nei discount a fare la spesa. E’ quella della catena tedesca Lidl, che nel suo store di Camporosso in Liguria ha fatto sparire dall’enorme poster posizionato sulla parete dietro le casse le croci che adornano il campanile e la facciata della chiesa di Sant’Antonio Abate nella vicina Dolceacqua.

Siamo in provincia di Imperia e il sindaco di Dolceacqua, come riporta il quotidiano La Stampa, non l’ha presa affatto bene. “Li avevo già chiamati in merito qualche tempo fa e mi dissero che l’immagine dello store di Camporosso era solo provvisoria, in bianco e nero, e sarebbe stata sostituita. A oggi, però, nulla è cambiato”. E così il primo cittadino Fulvio Gazzola ha fatto partire le raccomandate per la sede italiana e quella centrale di Lidl, che si trova in Germania.