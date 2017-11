Via libera al bonus bebè: 80 euro al mese per i nuovi nati

Il bonus bebè già in corso nell’anno 2017 è stato riconfermato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 Aprile 2015.) anche per l’anno 2018.

Una circolare diffusa dall’Inps chiarisce le modalità

Il Bonus bebè è un contributo statale alle famiglie con difficoltà economiche erogate per mezzo dell’Inps

Solo le famiglie che rientrano in determinate fasce di reddito possono presentare la richiesta

“L’importo dell’assegno di natalità è pari a 80€ al mese per chi ha un reddito ISEE fino a 25.000 euro, cioè 960 euro l’anno per ogni figlio nuovo nato o adottato, e 160 euro, pari a 1920 euro l’anno per i redditi sotto i 7mila euro” si legge sul portale guidafisco.it

Da non confondere però con il bonus “mamma domani” ovvero “un bonus bebè di 800 euro che dal 4 maggio 2017 è richiedibile dalle future mamme e dalle mamme che hanno già partorito il bebè, riconfermato anche nel 2018.”

Ma il bonus bebè 2018 a chi spetta?

neo mamme, mamme adottive o affidatarie:

– Cittadine Italiane;

– Cittadine di uno Stato membro dell’Unione Europea;

– Cittadine Extracomunitarie munite di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno.

Ovviamente, per vedersi riconosciuto l’assegno per il bebè, la mamma o il genitore, sono tenuti a presentare entro i termini precisi, la domanda su apposito modulo, qualora in possesso dei seguenti requisiti:

– Limite di reddito Isee pari a 25.000 euro: bonus da 80 euro al mese.

– Reddito Isee pari o inferiore a 7.000 euro, bonus da 160 euro al mese.

– Possono presentare la richiesta le famiglie che hanno avuto, o che avranno, uno o più bimbi nuovi nati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 o che hanno adottato o preso in affido, o lo faranno nel corso del 2017 2018, un minore.

– Il pagamento dell’assegno, è mantenuto tale finché rimarranno invariati i requisiti di accesso al beneficio fiscale, e comunque non oltre il terzo anno del bambino.

– Richiesta la residenza in Italia;

– La convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).

Come si presenta la domanda bonus bebè all’Inps?

– Online: accedendo al sito INPS con PIN dispositivo;

– Per telefono chiamando il numero verde 803.164 per chi telefona da rete fissa o allo 06 164.164 (con cellulare, a pagamento)

– Patronati e CAF;