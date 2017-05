Vide il suo fidanzato in ginocchio davanti a una tomba, dopo seppe TUTTO!

Quando si è innamorati, si è disposti a fare qualsiasi cosa pur di rendere felice l’altra persona. Questa coppia, che sta insieme da 5 anni, lo sa bene, e lo ha sperimentato quando lui, Matthew, ha fatto 3.000 miglia per rendere lei, Kristina, felice. Il motivo? Matthew è andato a trovare la famiglia di Kristina per non essere più fidanzati.

Matthew disse a Kristina che sarebbe partito per il compleanno di un suo amico, ma in realtà andò da San Francisco, in California ad Orlando, in Florida, dove vive la famiglia di Kristina, per chiederle di sposarlo. Tutta la famiglia si emozionò per la notizia e sua nonna gli dette perfino l’anello di fidanzamento per la proposta di matrimonio.

La cosa più emozionante per Kristina fu quando vide la tomba di suo padre e il suo ragazzo inginocchiarsi davanti a essa. Matthew era andato a porgere i suoi omaggi e a chiedergli la mano di sua figlia, promettendogli di renderla felice.

Kristina vide tutto il viaggio in un video, poiché Matthew fece ritorno con la sua proposta. E tra lacrime e sorrisi, non potette dire di no.

