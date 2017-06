VIDEO: 90 ANNI DELLA AERONAUTICA MILITARE.

Sono 90 anni che i velivoli dell’Aeronautica Militare solcano i cieli di tutto il mondo. Aeroplani di tutte le specialità, dalle caratteristiche e soluzioni tecnologiche sempre all’avanguardia, pilotati da uomini e donne che hanno portato il loro contributo a tinte forti, a volte tragiche, nell’appassionante trama della storia e del progresso aeronautico, tessuta giorno dopo giorno con grandi imprese ma anche con azioni della quotidianità apparentemente insignificanti. L’Aeronautica Militare è una delle quattro Forze Armate dello Stato. Insieme con Esercito, Marina e Carabinieri costituisce lo strumento di difesa del Paese. Il dispositivo cioè che garantisce quella cornice di sicurezza, in Italia e all’estero, indispensabile al tranquillo svolgimento della vita di tutti i giorni, e il rispetto di quei principi di libertà, democrazia, salvaguardia assoluta della dignità dell’individuo, che sono i fondamentali connotati del nostra identità nazionale. Compito principale dell’Aeronautica Militare è quello di difendere lo spazio aereo italiano da qualunque violazione, prevenendo e neutralizzando gli eventuali pericoli provenienti dal cielo, ma anche di offrire il supporto alle missioni di pace fuori dai confini nazionali, alle missioni umanitarie, nonché di provvedere al soccorso aereo. Il compito è arduo soprattutto in un periodo d’instabilità come quello che stiamo vivendo, in cui la minaccia terroristica ci ha purtroppo abituati a tecniche d’attacco tragicamente originali. Il sistema di difesa aerea si è però adeguato ai tempi, divenendo negli ultimi anni più efficace e flessibile, affinando e calibrando l’organizzazione e sfruttando i vantaggi offerti dalla tecnologia, quell’alta tecnologia, di cui l’Aeronautica Militare non è soltanto un fruitore ma da sempre l’espressione vitale e trainante per il progresso scientifico e industriale del Paese. I compiti, l’organizzazione, il personale e i mezzi dell’Aeronautica Militare di oggi, sono il frutto dell’evoluzione di uno strumento nazionale di difesa che si è adeguato ai tempi, che ha seguito passo passo l’incedere del nostro Paese che dal dopoguerra ad oggi si è conquistato un posto di rilievo nel consesso delle nazioni più sviluppate e progredite del mondo.