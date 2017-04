VIDEO: IL FALSO CIECO GIOCAVA ALLE SLOT MACHINE: 5 ARRESTI.

La Guardia di Finanza ha individuato e denunciato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) cinque «falsi invalidi» accusati di truffa. Avrebbero dichiarato un falso stato di cecità, al fine di percepire indebitamente nel tempo oltre seicentomila euro tra pensioni di inabilità e indennità di accompagnamento.

Le Fiamme Gialle hanno ripreso i cinque mentre girovagavano tra le vie di Barcellona Pozzo di Gotto schivando, nel traffico cittadino, ostacoli e auto in transito e in sosta, scegliendo prodotti tra gli scaffali dei supermercati e, in un caso, giocando anche alle slot-machine.

Quattro dei cinque indagati sono uomini di età compresa tra i 40 e i 60 anni che, sulla carta, figuravano come «non vedenti assoluti», mentre una quinta persona, una donna di 78 anni, risultava affetta da cecità parziale, ossia con un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi.

Fonte: Leggo