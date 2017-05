VIDEO: LA DONNA FILMA DUE MOTO AD ALTA VELOCITA’ MENTRE GUIDA, UNA IMBOCCA L’USCITA E AVVIENE IL DRAMMA

Un incidente choc filmato sulla 595 West di Miami. Una donna sta guidando la sua vettura e sta registrando quanto avviene in strada. All’improvviso vede due motociclisti che viaggiano a velocità sostenuta facendo slalom tra le altre auto.

Una delle due prende l’uscita dell’autostrada sulla sinistra ma non si accorge che la strada è chiusa e si schianta in modo terribile contro la barriera. Il compagno che era rimasto sulla sua corsia si accorge di quanto avvenuto e si ferma immediatamente per dare soccorso al suo amico centauro.

Fonte: Leggo.