VIDEO: La Folgore sono io, il coro degli italiani contro la Boldrini

Non si placa la polemica sul comportamento della presidente della Camera durante la parata militare per la Festa della Repubblica. Laura Boldrini ha assistito al corteo dal palco delle istituzioni, al fianco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e le telecamere della Rai l’hanno ripresa applaudire convinta solo quando al suo cospetto su via dei Fori Imperiali sono transitati i giovani del servizio civile. Per il resto dell’evento, la Presidente è sembrata poco entusiasta dello spettacolo

offerto dalla sfilata dei militari. In particolare, la Boldrini è sembrata molto fredda al passaggio della Folgore.

Le tante polemiche hanno spinto la terza carica dello Stato a chiarire la sua posizione: “Dal 2013, inizio della legislatura, ho sempre partecipato alla parata del 2 giugno per rendere omaggio a tutti i nostri militari”, ha precisato la Boldrini, “la montatura dei giornali di destra, strumentale e fuorviante, dimostra un’attenzione ossessiva nei miei confronti che è frutto del loro pregiudizio e che li porta a stravolgere completamente la realtà dei fatti.

Sarebbe forse più utile che mettessero al centro del loro lavoro i veri problemi del Paese anziché interpretare i miei applausi”. La precisazione non è bastata però a sedare la vera e propria rivolta esplosa sul web contro la presidente della Camera e in difesa del corpo della Folgore.

