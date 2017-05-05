Si parla diarrestoautodonnapoliziavideo VIDEO: LA POLIZIA ARRESTA UNA DONNA E LEI REAGISCE DISTRUGGENDOGLI L’AUTO. Red - venerdì 5 maggio 2017 Condividi Facebook Twitter La Polizia arresta una donna e la fa salire in auto, ma lei reagisce distruggendola. Fonte: Youtube Articolo precedenteVIDEO: L?AUTOBUS SI FERMA SU UNA CORSIA MENTRE SULL'ALTRA POCO DOPO SI VERIFICA UN INCIDENTE.Prossimo articoloVIDEO: L'ADDESTRAMENTO DEI CANI DEL REPARTO CINOFILI. Nessun commento Rispondi Cancel reply Sì, aggiungimi alla lista di invio. ALTRI VIDEO VIDEO: LA POLIZIA ARRESTA IL LADRO IN FLAGRANZA DURANTE UNA RAPINA. venerdì 5 maggio 2017 VIDEO: L’ADDESTRAMENTO DEI CANI DEL REPARTO CINOFILI. venerdì 5 maggio 2017 VIDEO: LA POLIZIA ARRESTA UNA DONNA E LEI REAGISCE DISTRUGGENDOGLI L’AUTO. venerdì 5 maggio 2017 VIDEO: L?AUTOBUS SI FERMA SU UNA CORSIA MENTRE SULL’ALTRA POCO DOPO... venerdì 5 maggio 2017 VIDEO: RAPINA IN UNA FARMACIA DI PALERMO. venerdì 5 maggio 2017 VIDEO: LE MACCHINE SI FERMANO PER FAR ATTRAVERSARE UN COCCODRILLO. venerdì 5 maggio 2017 POTREBBERO INTERESSARTI VIDEO: LA POLIZIA ARRESTA IL LADRO IN FLAGRANZA DURANTE UNA RAPINA. venerdì 5 maggio 2017 VIDEO: L’ADDESTRAMENTO DEI CANI DEL REPARTO CINOFILI. venerdì 5 maggio 2017 VIDEO: LA POLIZIA ARRESTA UNA DONNA E LEI REAGISCE DISTRUGGENDOGLI L’AUTO. venerdì 5 maggio 2017