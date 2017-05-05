VIDEO: LA POLIZIA ARRESTA UNA DONNA E LEI REAGISCE DISTRUGGENDOGLI L’AUTO.

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La Polizia arresta una donna e la fa salire in auto, ma lei reagisce distruggendola.

Fonte: Youtube

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