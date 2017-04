VIDEO: L’AUTO SI FERMA E SCARICA L’IMMONDIZIA: GLI INCIVILI INCASTRATI DALLE TELECAMERE

Giro di vite a Fiumicino contro chi abbandona i rifiuti per strada: le 75 telecamere di videosorveglianza comunale attualmente in attività e collegate h24 con la sala operativa della polizia Locale hanno ripreso quattro auto fermarsi sul ciglio della carreggiata e scaricare sacchetti di immondizia. A loro carico sarà notificata una sanzione di 600 euro e scatteranno i controlli per verificarne la posizione Tari.

«Grazie all’esame dei filmati stiamo identificando e punendo quei soggetti che si sbarazzano dei rifiuti in modo non conforme – dichiara il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino – Una battaglia di civiltà che, a breve, potrà contare anche su 4 foto-trappole che installeremo per contrastare questo inqualificabile fenomeno.

Una guerra a chi sporca che vogliamo condurre nel rispetto dei tantissimi cittadini onesti che ci aiutano a raggiungere ottime percentuali di differenziata. Ricordo che Fiumicino appartiene a quei comuni virtuosi che hanno esteso la raccolta porta a porta al 100% dei cittadini. Un ottimo risultato raggiunto in un comune di 80mila abitanti che rappresenta il secondo comune più esteso della città metropolitana di Roma Capitale per superficie territoriale».