Si parla dicoccodrillomacchinestradavideo VIDEO: LE MACCHINE SI FERMANO PER FAR ATTRAVERSARE UN COCCODRILLO. Red - venerdì 5 maggio 2017 Condividi Facebook Twitter Le macchine si fermano per strada per permettere ad un coccodrillo di attraversare. Fonte: Youtube Articolo precedenteVIDEO: UNITA' OPERATIVE DI PRIMO INTERVENTO DELLA POLIZIA DI STATO.Prossimo articoloVIDEO: RAPINA IN UNA FARMACIA DI PALERMO. Nessun commento Rispondi Cancel reply Sì, aggiungimi alla lista di invio. ALTRI VIDEO VIDEO: L’ADDESTRAMENTO DEI CANI DEL REPARTO CINOFILI. venerdì 5 maggio 2017 VIDEO: LA POLIZIA ARRESTA UNA DONNA E LEI REAGISCE DISTRUGGENDOGLI L’AUTO. venerdì 5 maggio 2017 VIDEO: L?AUTOBUS SI FERMA SU UNA CORSIA MENTRE SULL’ALTRA POCO DOPO... venerdì 5 maggio 2017 VIDEO: RAPINA IN UNA FARMACIA DI PALERMO. venerdì 5 maggio 2017 VIDEO: LE MACCHINE SI FERMANO PER FAR ATTRAVERSARE UN COCCODRILLO. venerdì 5 maggio 2017 VIDEO: UNITA’ OPERATIVE DI PRIMO INTERVENTO DELLA POLIZIA DI STATO. venerdì 5 maggio 2017 POTREBBERO INTERESSARTI VIDEO: L’ADDESTRAMENTO DEI CANI DEL REPARTO CINOFILI. venerdì 5 maggio 2017 VIDEO: LA POLIZIA ARRESTA UNA DONNA E LEI REAGISCE DISTRUGGENDOGLI L’AUTO. venerdì 5 maggio 2017 VIDEO: L?AUTOBUS SI FERMA SU UNA CORSIA MENTRE SULL’ALTRA POCO DOPO... venerdì 5 maggio 2017