VIDEO: LE MACCHINE SI FERMANO PER FAR ATTRAVERSARE UN COCCODRILLO.

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Le macchine si fermano per strada per permettere ad un coccodrillo di attraversare.

Fonte: Youtube

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