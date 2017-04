VIDEO: MERCEDES SFRECCIA AD ALTA VELOCITA’ E POI HA UN INCIDENTE.

Stava orgogliosamente dimostrando come, su un rettilineo, sia possibile ‘tirare’ una Mercedes Classe S fino alla soglia dei 240 km/h. Poi, però, qualcosa è andato storto.

Non è chiaro come l’auto abbia potuto sbandare, ma probabilmente questi due uomini giapponesi hanno vissuto attimi di terrore dopo essere usciti di strada. Resta da capire se l’incidente sia dovuto alla distrazione del telefono alla guida o a un altro fattore, forse lo scoppio di una gomma. Inoltre c’è chi avverte: «Quella versione dell’auto avrà 15 anni, quando i veicoli sono così vecchi non si dovrebbe correre al massimo perché tutte le sue parti meccaniche, dai freni alle sospensioni, possono essere usurate e non funzionare a dovere».

Fonte: Leggo