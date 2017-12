Morto in servizio, in un video gli ultimi momenti del poliziotto Giuseppe Beolchi

Giuseppe Beolchi, caduto durante il servizio, Adesso, si sa anche come.

La verità sarebbe infatti in un video al vaglio della Procura di Lodi.

Sono le riprese della videosorveglianza a svelare la dinamica dei fatti.

Nelle immagini si vede chiaramente la dinamica dello scontro mortale di mercoledì mattina

Nei fotogrammi gli inquirenti hanno potuto vedere tutti gli istanti della tragedia avvenuta alle 11.25 all’altezza di Somaglia

LEGGI ANCHE: La scomparsa di Giuseppe Beolchi ha colpito tutti: anche i Carabinieri vicini alla Polizia e alla famiglia di Peppino

Il quotidiano IL GIORNO riporta quanto segue: “il tir che si sposta dalla prima corsia a quella centrale, sembrerebbe per colpa della manovra azzardata di una terza vettura che in quel momento stava facendo retromarcia nella corsia di immissione sul tratto autostradale per rientrare nella stazione di servizio di Somaglia,

poi l’arrivo a velocità sostenuta della volante che si scontra con il mezzo pesante fino a restare schiacciata contro il guardrail.

LEGGI ANCHE: Lo sfogo del poliziotto: “quando chi insulta è una nullità, l’insulto è una medaglia d’oro”

L’impatto micidiale ha sbalzato fuori dall’auto di servizio l’agente 45enne. All’arrivo dei soccorsi, pochi istanti dopo l’incidente, la volante era praticamente distrutta su ogni lato, come se fosse stata schiacciata dall’autoarticolato, mentre il mezzo pesante ha proseguito la sua corsa arrestandosi sotto il cavalcavia successivo.

Sulla vicenda stanno lavorando il procuratore di Lodi, Domenico Chiaro, e il pm Alessia Menegazzo, che per il momento hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti dei due autisti, quello del tir e l’agente Granato.

LEGGI ANCHE: “Arrivava a lavoro, sempre con quel sorriso li, Peppino amava fare il poliziotto. E io me lo voglio ricordare così…”

“Un atto dovuto, che serve per riuscire a fare chiarezza sull’esatta dinamica dell’incidente”, ha detto il capo della Procura, Chiaro. Intanto, la Procura ha ottenuto l’ok dal medico legale per effettuare già oggi l’autopsia sul cadavere dell’agente Beolchi.”

Questa mattina è stata eseguita l’autopsia, mentre a breve si celebreranno i funerali

LEGGI ANCHE: “Quando avevi bisogno lui c’era: Beppe era un poliziotto dal cuore immenso”. Il ricordo dei colleghi