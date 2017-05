VIDEO: SCOPERTA DAI CARABINIERI TIPOGRAFIA CLANDESTINA.

I militari del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, in cooperazione con l’Agenzia Europea di Polizia (EUROPOL), coadiuvati dal personale della Compagnia Carabinieri di San Donato Milanese (MI), hanno scoperto un centro di produzione di valuta contraffatta in euro e dollari statunitensi. L’operazione, giunta a coronamento delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ha consentito di neutralizzare una filiera di distribuzione che interessava ampie aree del territorio nazionale ed estero. L’attività era gestita da soggetti appartenenti al “Napoli Group”, sigla criminale che racchiude abili falsari attivi nell’area campana, autori di una parte rilevante dell’intera valuta contraffatta in euro, circolante sul territorio europeo.