VIDEO: SEQUESTRATA PIANTAGIONE DI MARIJUANA IN UN TERRENO.

I Carabinieri della Stazione di Melicucco, alle dipendenze della Compagnia di Gioia Tauro, in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” di Vibo Valentia, nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto una vasta piantagione di marijuana, all’interno di un terreno di proprietà privata, composta da circa 2500 piante di canapa indiana del tipo olandese nana dell’ altezza media di un metro e mezzo, in pieno stato vegetativo, disposte su tre terrazzamenti, ognuno dei quali largo mediamente circa un metro e quaranta.