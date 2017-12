Allontana gli stranieri che infastidiscono clienti, vigilante accoltellato

Il vigilante ha allontanato il gruppetto di stranieri dal McDonald’s del Duomo di Milano ed è stato colpito alla schiena

Sono le 20,45 a Milano, in Galleria Ciro Fontana in pieno Centro. Un gruppo di nordafricani entrano al McDonald’s senza consumare nulla ma infastidendo i clienti. Così il proprietario chiama un vigilantes perchè li aiuti ad allontanarli.

Una volta fuori, i giovani non ci stanno e reagiscono prima con calci e pugni verso il vigilantes, poi con delle coltellate.

Questo il sunto. In seguito all’episodio, scatenatosi il caos gli stranieri sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Il vigilantes ferito è stato trasportato in ospedale. L’uomo è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Oltre alla coltellata, in seguito alle botte, il lavoratore ha riportanto anche la frattura di uno zigomo e una spalla lussata.

“Per Renzi e giornalisti il problema sono i fascisti, le news su Facebook e gli hacker russi”. ha detto il deputato del Carroccio, Paolo Grimoldi in merito a questa vicenda

e per il quale l’aggressione “conferma ancora una volta il fallimento delle giunte di centrosinistra di Pisapia e Sala, unite nel lassismo e nell’aver generato degrado e insicurezza“.

“Mentre il Pd e le sinistre si fanno in quattro per organizzare la grande marcia di Como del prossimo 9 dicembre, a Milano un gruppo di nordafricani ha aggredito e malmenato un addetto alla sicurezza di un McDonald, a pochi passi dal Duomo“, accusa poi l’onorevole Stefano Maullu (Forza Italia) riporta il Giornale.

E via ad un altro giorno di guerra in strada seguito da guerra politica.

Noi invece vorremmo fosse garantito il servizio di sicurezza più efficiente e veloce in questi casi

Inutile nascondersi, lo abbiamo pensato tutti. Oggi si è trattato di un episodio di criminalità.. Domani?