720 persone e 384 auto controllate: è il bilancio dei controlli straordinari “Natale sicuro” svolti dalla Questura di Ancona, su tutto il capoluogo dorico.

L’impiego di decine e decine di poliziotti in uniforme ed in abiti civili è stato rivolto, in particolare, alla prevenzione dei reati con particolare riguardo a quelli di natura predatoria come furti, scippi e rapine.

Proprio per questo le Volanti hanno pattugliato tutto il territorio muovendosi come su di una scacchiera riuscendo così a perlustrare ancora più capillarmente e a raggera non solo il centro cittadino, particolarmente affollato nei giorni di festa, ma anche la periferia, i centri commerciali, le stazioni ferroviarie, il porto, i parchi cittadini e tutti i luoghi di culto.

Numerosi gli interventi di polizia diversi per natura e per dislocazione, alcuni dei quali conclusisi con arresti, denunce, fogli di via.

Ne sono un esempio le operazioni qui di seguito indicate.

Ieri sera verso le ore 18.00, in via Esino, una pattuglia della Squadra Volante notava un individuo che barcollava nel centro della strada con grande disagio della circolazione stradale e, soprattutto, pericolo per l’incolumità dell’uomo.

Immediatamente gli agenti intervenivano e tentavano di richiamare l’attenzione dell’impavido che tra canti e bottiglie di vino urlava gli auguri di buone feste a tutti gli automobilisti che tentavano di schivarlo.

Due poliziotti lo raggiungevano e visto il suo stato di ebbrezza tentavano di accompagnarlo sul marciapiede.

Alla vista della Polizia l’uomo cambiava atteggiamento e dai canti natalizi passava a turpiloqui e parolacce contro gli agenti.

Di fronte alla fermezza degli agenti incominciava a lanciare la prima bottiglia di vino e poi l’altra urlando tutta la sua rabbia nei confronti della Volante.

Mettendo in campo tutte le tecniche operative specifiche nel controllo di polizia i poliziotti riuscivano a contenerlo e a metterlo in sicurezza.

Nonostante fosse stato portato sul ciglio della strada non smetteva le sue invettive ma, inaspettatamente, si metteva con le mani in segno di sfida per poi cercare di sferzare calci e pugni in direzione dei poliziotti: visto il suo equilibro precario e il suo stato di alterazione tutte le sue mosse non producevano null’altro che uno “spostamento di aria”.