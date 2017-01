Poco meno di due anni fa, nel 2015, una dodicenne straniera si era presentata all’ospedale di Terni facendo richiesta di poter abortire. Erano già trascorsi più di tre mesi dal concepimento e quindi, come da legge, l’ospedale non ha esaudito il desiderio. Una dodicenne incinta aveva però insospettito il personale del nosocomio, che ha provveduto ad allertare le forze dell’ordine. E la polizia ha fatto partire le indagini, che si sono concluse proprio ieri.

Gli agenti hanno individuato il presunto responsabile di violenza sessuale ai danni della bambina. Si tratterebbe di un 31enne straniero, amico di famiglia della piccola, da tempo residente a Terni e con un lavoro stabile.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 31enne sarebbe rimasto solo in casa con la 12enne e l’avrebbe violentata, minacciandola in seguito affinché non raccontasse nulla. Se la bambina non fosse rimasta incinta, non si sarebbe mai saputo nulla.

La polizia è risalita al 31enne in seguito ad un lungo lavoro di accertamenti e testimonianze raccolte, avvalendosi anche della collaborazione del personale sanitario. Il Tribunale di Terni, in virtù di quanto disposto dall’ufficio del giudice per le indagini preliminari Federico Bona Galvagno e dal sostituto procuratore Raffaele Iannella, ha emesso l’ordinanza di carcerazione immediatamente, eseguita dagli agenti.

Riccardo Ghezzi

Terni, 5/1/2016