Padre violenta la figlioletta per otto anni, “prestandola” anche agli amici del bar: condannato a 10 anni, ma non sconterà neanche un giorno di carcere.

La sentenza è stata emessa dal tribunale di Treviso e confermata anche dalla Corte d’Appello di Venezia, ma la prescrizione ha salvato il padre-orco e la Corte ha dovuto decretare il non luogo a procedere.

«ANDIAMO ALLE GIOSTRE»

Tutto ha avuto inizio quando la piccola aveva 8 anni, era il 1995, il padre si era da poco separato. Nei weekend in cui avrebbe dovuto stare con la figlia la prelevava da casa, dicendo che l’avrebbe portata alle giostre, e invece la chiudeva in casa e la violentava, minacciandola affinché non parlasse.