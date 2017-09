È accusato di condotte gravissime commesse ai danni della compagna e delle due figlie, tra pestaggi, abusi sessuali, umiliazioni e offese, l’uomo di 65 anni, un «padre-padrone» dei nostri giorni, finito agli arresti domiciliari ad Alvignano, nell’Alto-Casertano, su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il magistrato ha disposto che l’uomo sconti la misura con il braccialetto elettronico; il provvedimento è stato notificato dai carabinieri di Alvignano che hanno seguito le indagini con il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere diretta da Maria Antonietta Troncone. Il 65enne, oltre che un uomo particolarmente violento, si sarebbe comportato negli anni come un autentico dominus di casa, un padre-padrone che decideva della vita privata della compagna e delle figlie, che non potevano uscire quando volevano, né svolgere tutte le normali faccende della vita quotidiana; la compagna usciva solo in compagnia del marito e spesso veniva picchiata.