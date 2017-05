Grave incidente tra 4 camion sull’autostrada A26, un ferito incastrato tra le lamiere

MASONE – Grave incidente nel tardo pomeriggio sulla A26 poco prima dell’uscita per Masone in direzione Nord. Quattro camion, per cause in fase di accertamento, si sono scontrati creando un tamponamento a catena. Una delle persone a bordo dei tir è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato trasportato con l’elicottero dei vigili del fuoco in codice rosso al San Martino di Genova. Gravi i disagi al traffico, con oltre sei chilometri di coda.

Sul posto anche la polizia stradale e il personale del 118 con ambulanze e medico al seguito. La careggiata dove è avvenuto l’incidente è stata chiusa e si sono formati sei chilometri di coda in direzione Gravellona Toce e tre verso Genova Voltri. La società autostrade consiglia per chi proviene dalla A12 Genova-Livorno ed è diretto verso Milano di proseguire sulla A7 Milano-Genova.

