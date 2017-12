Un vagabondo si è introdotto nel Compartimento della Polizia Ferroviaria aggredendo gli agenti presenti. Protesta il Coisp: “Possibile manifestazione di protesta alla Prefettura”

Ancora violenza contro poliziotti italiani. E’ successo nella giornata di venerdì, nel pomeriggio, in stazione centrale a Napoli dove un clochard si è scagliato contro gli agenti della polfer, inizialmente prendendo di mira l’ufficio, poi cercando lo scontro con gli agenti

Uno dei poliziotti, nel contatto, è stato scaraventato giù dalle scale

In seguito a questo episodio, si fa sempre più dura la protesta del sindacato Coisp. E’ infatti intervenuto, sull’episodio, il segretario provinciale Giuseppe Raimondi

“Questo episodio conferma di ciò che si temeva prima o poi sarebbe accaduto. Oggi si piange un poliziotto ferito senza alcun biasimo da parte della Politica o dell’opinione pubblica in merito, ma se gli agenti avessero, giustamente, reagito in modo diverso e ad essere finito giù per le scale fosse stato il folle aggressore, mi chiedo cosa sarebbe successo?”.

“Chiediamo un tempestivo ed incisivo intervento di tutti coloro deputati a farlo, in primis la Politica che non può continuare ad essere sorda e cieca di fronte a questo dilagante fenomeno di attacco alle Forze dell’ordine, che altro non è che un attacco allo Stato”.

“Siamo stanchi – prosegue – di vedere attacchi così efferati nei confronti di persone che hanno la sola colpa di vestire una divisa e tutelare anche coloro dai quali si viene aggrediti”. “Non escludiamo – termina il leader partenopeo del Coisp – che per questa spiacevole quanto grave situazione, una rappresentanza di poliziotti possa manifestare simbolicamente davanti alla Prefettura di Napoli proprio nel giorno di Natale”.