Violenza sessuale a Milano, un arresto. Un giovane di 26 anni originario della Mauritania è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale e rapina nei confronti di un’avvocatessa di 59 anni aggredita il 13 ottobre scorso mentre faceva jogging al parco della Martesana, in città.

Secondo quanto è stato riportato dalle forze dell’ordine, la donna era stata palpeggiata e rapinata del cellulare. Proprio seguendo i passaggi di mano del telefono, gli investigatori sono arrivati all’africano di cui non si conoscono ancora le esatte generalità.

La vittima è stata invitata in caserma per effettuare il riconoscimento e ha indicato senza esitazione il 26enne. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Porta Monforte all’interno del centro della Croce Rossa italiana di Bresso (Milano), nella struttura utilizzata come centro per richiedenti asilo politico.

Era ospitato in attesa di conoscere l’evoluzione della sua pratica. La donna era stata aggredita all’alba all’interno del parco della Martesana, nella periferia nord della città.