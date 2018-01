Parma, dà in escandescenze fuori dal locale, poi insulta pesantemente, sputa addosso e aggredisce i Carabinieri

Notte movimentata per i Carabinieri che in provincia di parma, la scorsa serata, sono stati chiamati ad intervenire in strada del Taglio, all’ingresso del circolo Arci MU, dove un ragazzo stava inveendo nei confronti dell’addetto alla sicurezza del locale.

I Carabinieri, una volta giunti sul luogo, hanno tentato di riportare alla calma il giovane, risultato poi un 18enne di origine magrebina con cittadinanza italiana

Nulla da fare però. Infatti, il ragazzo li ha prima insultati, ha sputato al loro indirizzo e poi si è scagliato addosso ad uno dei militari con incredibile foga.

Mentre i due operanti cercavano di placarlo, il predetto si dimenava nei loro confronti con pugni e calci.

Anche durante il tragitto a bordo dell’autovettura di servizio diretta in caserma, il giovane ha continuato a urlare espressioni ingiuriose verso i militari e a cercare di colpire il vetro del finestrino posteriore con la propria testa, al fine di danneggiarlo.

A causa delle condotte violente messe in atto i militari sono rimasti feriti. Secondo il referto, i Carabinieri ganno riportato “Trauma facciale e contusione ginocchio sx” e “Trauma distorsivo 4 dito mano sn e polso dx”.